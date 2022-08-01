جامعة الكويت: “طب الأسنان” كرمت خريجيها المتفوقين وموظفيها المتميزين

تخليداً لذكرى الراحل د.جاسم محمد بن عيسى رحمه الله كأول طبيب أسنان كويتي، كرمت كلية طب الأسنان الخريجين المتفوقين للعام الجامعي 2021/2022 بالإضافة إلى الموظفين المتميزين ضمن الجائزة التي تحمل اسم الراحل، وذلك بحضور ذويه ممثلين بنجله شريف جاسم بن عيسى و حفيد الراحل جاسم شريف بن عيسى، وبدعم من مؤسسة السيافي الطبية، و بحضور أسرة الكلية من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

من التكريم

و في هذه المناسبة استذكر القائم بأعمال عميد الكلية د. راشد العازمي الدور الهام الذي لعبه رائد أطباء الأسنان الكويتيين د. جاسم بن عيسى في تأسيس قطاع طب الأسنان في دولة الكويت والذي كان يفتقد الكوادر والأجهزة الطبية المتخصصة قبل ما يزيد عن 60 عاما والجهود الواضحة التي قام بها حتى وصلنا إلى ماهو عليه من تطور سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

من التكريم

وأضاف د. العازمي أن هذه الجائزة هي تحفيز للطلبة والموظفين لبذل المزيد من الجهود حتى نصل إلى نتائج تفوق التوقعات، وليس الإنجاز فحسب، مقدما شكره الجزيل للحضور والرعاة الداعمين لهذه الفعالية.

من التكريم