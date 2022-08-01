مصفاة نفط

برنت يتراجع بنحو 3 دولارات مع ترقب اجتماع أوبك+ ومخاوف بشأن الطلب

1 أغسطس، 2022
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تراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة بنحو 3 دولارات إلى 100.97 دولار للبرميل مع ترقب اجتماع أوبك+ وبيانات دون التوقعات من الصين واليابان أثرت على توقعات الطلب.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر أيلول. و قال اثنان من ثمانية مصادر في أوبك + في مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر أيلول ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس آب ، بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتاً.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية الشهر الماضي.

وتشهد بداية أغسطس آب قيام أوبك+ بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

المصدر
سي ان بي سي
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1 أغسطس، 2022
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