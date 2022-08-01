بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 48.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 48.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 9ر48 نقطة ليبلغ مستوى 87ر7765 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة.

وتم تداول 19ر432 مليون سهم عبر 14704 صفقات نقدية بقيمة 2ر88 مليون دينار (نحو 291 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر21 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5897 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة عبر تداول 7ر324 مليون سهم من خلال 7935 صفقة نقدية بقيمة 5ر34 مليون دينار (نحو 114 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر60 نقطة ليبلغ مستوى 84ر8663 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة عبر تداول 4ر107 مليون سهم في 6769 صفقة بقيمة 6ر53 مليون دينار (نحو 8ر176 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر35 نقطة ليبلغ مستوى 81ر6227 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 58ر0 في المئة عبر تداول 4ر311 مليون سهم من خلال 6952 صفقة نقدية بقيمة 5ر33 مليون دينار (نحو 5ر110 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(أجوان) و(السورية) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي اف اتش) و(وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وثاق) و(وربة كبيتل) و(لاند) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.