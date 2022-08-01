أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ”سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”
“أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443ه الموافق 24 يوليو 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء امرنا بالاتي:
مادة اولى: تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ امرنا هذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 3 محرم 1444 ه الموافق : 1 أغسطس 2022