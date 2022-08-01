رئيس مجلس الوزراء الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح

أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ”سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”

1 أغسطس، 2022
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“أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443ه الموافق 24 يوليو 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء امرنا بالاتي:

مادة اولى: تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ امرنا هذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 3 محرم 1444 ه الموافق : 1 أغسطس 2022

المصدر
كونا
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1 أغسطس، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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