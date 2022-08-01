“الإطفاء” تفتتح مركز إطفاء مؤقت في مدينة المطلاع

بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بسرعة إنشاء مركز إطفاء مؤقت في مدينة المطلاع.

قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد بإفتتاح مركز إطفاء مؤقت في مدينة المطلاع وذلك لتغطية الإستجابة للحوادث والبلاغات في المدينة والمناطق المحيطة فيها.

واوضحت إدارة العالاقات العامة والإعلام ان هناك خطط تتبعها قوة الإطفاء العام بإفتتاح مراكز جديدة تزامنا مع إنشاء المدن والمناطق الجديدة بدولة الكويت لتقليص فترة الإستجابة للوصول إلى مكان الحادث عبر توزيع مراكز الإطفاء على جميع المحافظات.

وقد تم إفتتاح هذا المركز المؤقت والذي جهز في أحدث الأليات والمعدات لحين الإنتهاء من إنشاء المراكز الرئيسية التابعة للمدينة لتحقيق الأمن المجتمعي وحماية للأرواح والممتلكات.

حضر الإفتتاح نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء بدر ناصر ومدير إدارة إطفاء المراكز الشمالية العقيد علي بن رضا.

من الإفتتاح

من الإفتتاح