البلدية: قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة بمنطقتي الجابرية والشعب

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية حولي تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة للقرار الوزاري رقم 2019/57 بمنطقتي الجابرية والشعب بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية بوازرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.مبارك العجمي بانه تم قطع التيار الكهربائي عن عقارين مخالفين بمنطقة الجابرية بالإضافة إلى قطع التيار عن عقار مخالف بمنطقة الشعب بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأشار إلى قيام احد العقارات بتوصيل التيار بطريقة مخالفة وقد تم الاتصال على الفور بالجهة المعنية وتم قطع التيار عنه.

وأكد على أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك العقارات قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي.

وأضاف العجمي بأن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي

ودعا العجمي أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.

وبدورها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود شكوى تتعلق بالعزاب التواصل عبر الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من حملة البلدية من حملة البلدية