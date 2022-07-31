مصرع 67 شخصا على الأقل في فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في باكستان

مصرع 67 شخصا على الأقل في فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأحد عن مصرع 67 شخصا على الأقل في فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي (بلوشستان) جنوب غرب باكستان و(خيبر بختونخوا) في شمالها.

وصرح مستشار شؤون الكوارث والشؤون الداخلية لرئيس وزراء إقليم (بلوشستان) ضياء الله لانغوف لوسائل الإعلام أن الفيضانات الشديدة أودت بحياة 57 شخصا من بينهم نساء وأطفال.

من جهته ذكر الأمين العام للاقليم عبد العزيز العقيلي في عرض موجز لحجم الكارثة التي سببتها الأمطار والفيضانات الأخيرة أن نحو 10 آلاف منزل تضررت منها 6700 دمرت بالكامل بينما تضررت ستة جسور رئيسية بالإضافة إلى تشريد آلاف الأشخاص.

كما أدت موجات الأمطار الموسمية الكارثية إلى انهيار سدين صغيرين في سلسلة جبال (توبا كاكار) في بلوشستان.

من ناحية أخرى أكدت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين في فيضانات وانهيار أسقف في إقليم (خيبر بختونخوا) نتيجة الأمطار الغزيرة.