القوى الطلابية تستنكر التعسف في إجراءات تسجيل الطلبة البدون في الجامعة والتطبيقي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان القوى الطلابية بشأن الطلبة الكويتيين البدون

” نرفض التعسف وعرقلة إجراءات تقديم ونطالب بقبول الطلبة المتفوقين “

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه كما نصت المادة 13 من دستور دولة الكويت ، حيث من دون التعليم تهدم المجتمعات وتقتل الكفاءات ويسود الجهل ، من منطلق ما نص عليه الشرع والدستور بوجوب حق التعليم وسواسية الناس في كافة المجالات ، نعلن نحن القوى الطلابية عن رفضنا التام لما يحصل من تعسف واضح وإبتزاز علني للطلبة المتفوقين من الكويتيين البدون .

ان ما يحدث للطلبة الكويتيين البدون يعتبر محاولة ابتزاز من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم ، حيث يتم مساومة ولي أمر الطالب على توقيع وإقرار على جنسية هو لا يملكها لكي يحصل على بطاقة القبول ابنه المتفوق في جامعة الكويت أو الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب ، حيث كما نعلم لا يتم قبولهم إلا بوجود بطاقة أمنيه وهذا ما يعرقل تقديمهم لهذه الجهات .



لا سيما ان هذا السلوك لا يليق بمؤسسات الدولة بل يعتبر تدخل واضح وسافر في شؤون التعليم العالي من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع الكويتيين البدون ، وإستناداً لما سبق نعلن في بياننا هذا أننا كقوى طلابية نرفض بشكل قاطع هذا التدخل الذي يحرم مجموعة كبيره من المتفوقين من استكمال التعليم ، و مع إنتهاء فترة التقديم هناك الكثير منهم لم يستطع أن يتقدم بسبب هذه الشروط التعسفية ، لذلك يجب الأخذ بالحسبان أنه يجب قبول جميع الطلبة المتفوقين من الكويتيين البدون قبولا فوريا والسماح للأخرين منهم بالتقديم لطلب التعليم العالي حسب النسب المعلنه والتخصصات المطروحه .



القائمة الائتلافية – جامعة الكويت

القائمة المستقلة – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

قائمة المستقبل الطلابي – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

قائمة المستقلة – الجامعة العربية المفتوحة