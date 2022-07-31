هيئة الشباب تبدأ التخطيط لمشروع مجمع الكويت التقني بالتعاون مع “بوينغ” لإنشاء منظومة رقمية مستدامة

أعلنت الهيئة العامة للشباب الكويتية أنها بدأت التخطيط لأعمال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال بالتعاون مع شركة (بوينغ) للطيران بهدف إنشاء منظومة رقمية مستدامة للشباب قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور مشعل الشاهين الربيع في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذا المشروع يعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة في دعم وتمكين الشباب الكويتيين وتطوير قدراتهم التكنولوجية ومساعدتهم في بناء مستقبلهم المهني.

وأضاف الربيع أن هذا المشروع من شأنه مساعدة المبادرين الشباب في تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى نتائج ملموسة وتأسيس شركاتهم الناشئة وتعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القائمة.

وأوضح أن المشروع سيساهم كذلك في نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية ورقمنة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية لافتا إلى أن فريق (بوينغ اكسلريتد أيروسبيس) وشركاءها سيتولى عمل مسح ميداني شامل لمنظومة الابتكار في الكويت لتحديد الشركاء الرئيسيين والاجتماع بهم.

وذكر أن شركة بوينغ ستعمل مع هيئة الشباب على تصميم وإنشاء مبنى لتوفير بيئة تشاركية إبداعية لمجتمع ريادة الأعمال مبينا أن ذلك جزء من استثمارات شركة بوينغ في رؤية (كويت جديدة 2035).

من جانبه قال رئيس شركة بوينغ للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا أورا إن التعاون مع هيئة الشباب الكويتية في مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال سيزود المبادرين في المجالات التكنولوجية بالموارد والمهارات التي يحتاجها المبادرون للنجاح في المنظومة التنافسية العالمية.

وأنشئت هيئة الشباب وفق المرسوم الأميري رقم 100/2015 لدعم وتنمية الشباب وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية والاقتصادية وتمكينهم من قيادة التنمية في دولة الكويت أما (بوينغ) فهي شركة طيران عالمية رائدة تتمتع بقدرات تصنيعية وخدمية للطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء ويقدم فريق (بوينغ اكسلريتد أيروسبيس) برامج في الابتكار لدعم وتوجيه وتنمية منظومات ريادة الأعمال عالميا.