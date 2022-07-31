الكويت تجدد تمسكها بمقاطعة الكيان الصهيوني وما يتعامل معه من الشركات

جددت دولة الكويت اليوم الأحد تمسكها بمقاطعة الكيان الصهيوني ومنتجاتها وما يتعامل معه من الشركات وذلك في اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة الكيان الصهيوني .

وقال ممثل الكويت في الاجتماع مشاري الجارالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن أي بضائع تكون عليها “شبهة” بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ بشأنها الإجراءات اللازمة ويتم مصادرتها وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية وتوصيات مكاتب المقاطعة.

وأضاف الجارالله الباحث القانوني فى مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني فى الادارة العامة للجمارك أن رئيس المؤتمر أثنى على دور مكتب مقاطعة اسرائيل بالكويت مؤكدا أنه من أنشط المكاتب التي تتعامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على الكيان الصهيوني مؤكدا أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر.

وقال الجار الله إن المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات ومنها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية.

واوضح أن “ثمة شركة واحدة تزود جيش الكيان الصهيوني بشاحنات وبعض المواد لكن لم تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا الموضوع”.

وأوضح بهذا الصدد أن الكويت طالبت بإعطاء المكتب الفلسطيني فرصة لإثبات وجهة نظره بشأن تعامل هذه الشركة مع جيش الكيان الصهيوني مؤكدا أن هذه التوصية ستحال الى الاجتماع المقبل نظرا “لخطورة هذا الموضوع”.