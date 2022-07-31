رئيس الأركان: الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬هو‭ ‬السيف‭ ‬الرادع‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية

تحدث الفريق الركن خالد صالح المحمد الصباح، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، مع مجلة يونيباث التابعة للقيادة المركزية الوسطى الأميركية عن رؤيته لأمن البلاد.

وقال الفريق ركن خالد صالح: أقسمت منذ‭ ‬توليتي‭ ‬ضابطاً‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬وفياً‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وأن‭ ‬أحمي‭ ‬علمها‭ ‬وأحفظ‭ ‬استقلالها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬فبفضل‭ ‬الله‭ ‬ورعايته‭ ‬والقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لسيدي‭ ‬حضر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬وسيدي‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬حفظهما‭ ‬الله‭ ‬ورعاهما،‭ ‬سنردع‭ ‬ببسالة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬بلادنا‭ ‬واستقرارها،‭ ‬فالكويت‭ ‬دولة‭ ‬داعمة‭ ‬للسلام‭ ‬تحترم‭ ‬أعراف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وتسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالقانون‭ ‬والنظام‭ ‬الدوليين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض،‭ ‬ومساهمتنا‭ ‬مستمرة،‭ ‬إيماناً‭ ‬منا‭ ‬بمبادئ‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وإدراكاً‭ ‬منا‭ ‬أنَّ‭ ‬العالم‭ ‬مآله‭ ‬إلى‭ ‬الفوضى‭ ‬بدون‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬يحكمه‭.

يونيباث‭ :‬ما‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬عامك‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للجيش؟

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬كان‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬مليء‭ ‬بالتحديات‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬تفشِّي‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬‭ ‬19‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬غيَّرت‭ ‬نمط‭ ‬حياتنا‭ ‬وطريقة‭ ‬تسيير‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬اعتدنا‭ ‬عليها،‭ ‬فالجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬هو‭ ‬السيف‭ ‬الرادع‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬لذلك‭ ‬علينا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافنا‭ ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يعتبر‭ ‬تسليح‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬أولوية‭ ‬دائمة،‭ ‬علماً‭ ‬بأنَّ‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التسليح‭ ‬ليس‭ ‬إلَّا‭ ‬ركناً‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬المعادلة،‭ ‬حيث‭ ‬أنّ‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬منتسبي‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬وبناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬أعتقد‭ ‬أنَّ‭ ‬التدريب‭ ‬والتمارين‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬والحيوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬الدوام‭.‬

وأخيراً،‭ ‬كانت‭ ‬توجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬الموقر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بترشيد‭ ‬الإنفاق‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحديات،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬العمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التوجيهات‭ ‬دون‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬جاهزية‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬واستمرارها،‭ ‬ودأبنا‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬العقبات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬العسكرية،‭ ‬ومن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬طبقها‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬هي‭ ‬تقليل‭ ‬عدد‭ ‬الملحقين‭ ‬العسكريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬ضباط‭ ‬إلى‭ ‬ضابطين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬وهذه‭ ‬المرونة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المستقبلية‭.‬

يونيباث‭ :‬كيف‭ ‬يتعاون‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الكويتية‭ ‬الأخرى؟‭ ‬

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬الباسل‭ ‬هو‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الكويتية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وقوة‭ ‬الإطفاء‭ ‬العام،‭ ‬ولا‭ ‬غنى‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المشتركة،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬نعمل‭ ‬معاً‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬برفقة‭ ‬زملائنا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬لردع‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬يحاول‭ ‬زعزعة‭ ‬أمننا‭ ‬واستقرارنا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬لتحديد‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‭ ‬معاً‭.‬

يونيباث‭ :‬ما‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي؟

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬تعتبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أقوى‭ ‬حليف‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬الماضية،‭ ‬وقد‭ ‬بذلت‭ ‬جهوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬الكويت،‭ ‬وأتوجه‭ ‬لهم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬شريكنا‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ونشارك‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬تمارين‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬مع‭ ‬القيادة،‭ ‬ومثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تمرين‭ ‬‮«‬حسم‭ ‬العقبان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استضافه‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2017،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمرين‭ ‬‮«‬حسم‭ ‬العقبان‮»‬‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بمساهمات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تبادل‭ ‬الخبراء‭ ‬المتخصصين،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬جمة‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬الجيشين‭ ‬وتعود‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات،‭ ‬لضمان‭ ‬استخدامنا‭ ‬مفردات‭ ‬وصورة‭ ‬معركة‭ ‬موحدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمليات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬والقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬عازمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬راسخ‭ ‬يتبناه‭ ‬الجانبين‭.‬

يونيباث‭ :‬كيف‭ ‬يساهم‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الخاصة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي؟

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬يساهم‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬مساهمة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬إذ‭ ‬نتشارك‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬والتمارين‭ ‬المشتركة‭ ‬والقوات‭ ‬الموحدة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العمليات،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الموحدة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مؤخراً‭ ‬الذراع‭ ‬العسكري‭ ‬للمجلس‭. ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬متمثلة‭ ‬بالقوة‭ ‬البرية‭ ‬والقوة‭ ‬الجوية‭ ‬والقوة‭ ‬البحرية‭ ‬وسلاح‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬المتبادلة‭ ‬مع‭ ‬جيوش‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬عمليات‭ ‬خليجية‭ ‬مشتركة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

يونيباث‭ :‬ما‭ ‬هو‭ ‬منهج‭ ‬الكويت‭ ‬لمنع‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬العنيفة‭ ‬ودحرها؟

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬تتعاون‭ ‬عدة‭ ‬وزارات‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬لمحاربة‭ ‬الأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها،‭ ‬إذ‭ ‬ترعى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬برامج‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬لمحاربة‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار،‭ ‬وترعى‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬ندوات‭ ‬لإظهار‭ ‬المعنى‭ ‬الحقيقي‭ ‬لدين‭ ‬الإسلام‭ ‬الحنيف،‭ ‬وتقدم‭ ‬أيضاً‭ ‬مراكز‭ ‬متخصصة‭ ‬بشأن‭ ‬ندوات‭ ‬لتثقيف‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬لتسهيل‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجيش‭ ‬الكويتي،‭ ‬فنحن‭ ‬جاهزون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬عند‭ ‬استدعائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الحيوية‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬التي‭ ‬تفتك‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬دحر‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬سريعة‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬نطلق‭ ‬برامج‭ ‬تثقيفية‭ ‬تجريها‭ ‬فرق‭ ‬متنقلة‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬وضباط‭ ‬الصف‭ ‬والأفراد‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الوحدات‭ ‬لمنع‭ ‬نشر‭ ‬التطرف‭ ‬والتجنيد‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يعمل‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬باعتباره‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الإسلامي‭ ‬العسكري‭ ‬لمحاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬التي‭ ‬يحث‭ ‬عليها‭ ‬ديننا‭ ‬الحنيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬قادة‭ ‬التحالف‭ ‬لدحر‭ ‬الإرهاب‭.‬

يونيباث‭ :‬كيف‭ ‬يتكيف‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬خوض‭ ‬الحروب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬القرن‭ ‬المنصرم؟‭ ‬

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬لقد‭ ‬شهدت‭ ‬الحروب‭ ‬تطورات‭ ‬متسارعة‭ ‬وتغيرات،‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬المعارك‭ ‬التقليدية‭ ‬النظامية ‭ )‬جيش‭ ‬نظامي‭ ‬مقابل‭ ‬جيش‭ ‬نظامي)‭ ‬،‭‬مروراً‭ ‬بالحروب‭ ‬الغير‭ ‬نظامية‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬فيها‭ ‬الجيوش‭ ‬ضد‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬والعصابات‭ ‬والميليشيات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المواجهات‭ ‬المسلحة‭ ‬المباشرة،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحروب‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬بالإمكان‭ ‬قيام‭ ‬الحروب‭ ‬وخوضها‭ ‬دون‭ ‬إطلاق‭ ‬رصاصة‭ ‬واحدة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬الحرب‭ ‬السيبرانية‭ ‬قضية‭ ‬حاسمة‭ ‬للجيش‭ ‬اليوم،‭ ‬والجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬مسلح‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ونحرص‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬داخل‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وبمساندة‭ ‬حلفائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للنهوض‭ ‬بقدراتنا‭ ‬وردع‭ ‬أي‭ ‬تهديد،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬أنشأنا‭ ‬مديرية‭ ‬الحرب‭ ‬السيبرانية،‭ ‬وهذا‭ ‬سيجعلنا‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لحماية‭ ‬المنظومة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تهرب‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وتلجأ‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬والهجمات‭ ‬السيبرانية‭ ‬الإرهابية‭ ‬المدبرة‭ ‬ضد‭ ‬الحكومات‭ ‬والدول‭.‬

يونيباث‭ :‬ما‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬ وكيف‭ ‬عدَّل‭ ‬تدريباته‭ ‬وتمارينه؟

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬لعب‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬انتشار‭ ‬فايروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬سخر‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬كامل‭ ‬قدرته‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬استخدام‭ ‬طائرات‭ ‬الشحن‭ ‬التابعة‭ ‬للقوة‭ ‬الجوية‭ ‬الكويتية‭ ‬لإجلاء‭ ‬المواطنين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬وإعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬ونقل‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللوازم‭ ‬الطبية‭ ‬والوقاية‭ ‬واللقاحات،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬بإنشاء‭ ‬وحدات‭ ‬مجهزة‭ ‬للحجر‭ ‬الصحي‭ ‬الطبي‭ ‬ومستشفيات‭ ‬ميدانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الموبوءة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬للتصدي‭ ‬لانتشار‭ ‬الفيروس،‭ ‬وفتح‭ ‬مستشفى‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أبوابه‭ ‬لاستقبال‭ ‬المصابين‭ ‬لتقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭.‬

وخلال‭ ‬انتشار‭ ‬الجائحة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إيقاف‭ ‬دورات‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬المنعقدة‭ ‬بل‭ ‬تم‭ ‬استئنافها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البيئة‭ ‬الافتراضية‭ ‬لاستكمالها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعليم‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬شجعنا‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬جديدة‭ ‬بدون‭ ‬توقف،‭ ‬والتي‭ ‬أثبتنا‭ ‬خلالها‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الجائحة‭.‬

يونيباث‭ :‬كيف‭ ‬سيساهم‭ ‬الجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬الكويت‭ ‬2035؟

الفريق‭ ‬خالد‭ :‬‭‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الكويتية‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬حفظهما‭ ‬الله‭ ‬ورعاهما‭ ‬بتحويل‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬إقليمي‭ ‬مالي‭ ‬وتجاري‭ ‬وثقافي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬ويتمثل‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬للجيش‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وسيادتها‭ ‬وشعبها‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬والتحديات،‭ ‬وهذه‭ ‬مهمة‭ ‬منوطة‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الكويت،‭ ‬ولا‭ ‬نألو‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬الوطن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقراره‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومزدهرة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الكويت‭ ‬2035‭ ‬التي‭ ‬آمن‭ ‬بها‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭.‬