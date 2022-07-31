وفاة الرئيس الفيليبيني السابق فيدل راموس

31 يوليو، 2022
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توفي الرئيس الفيليبيني الأسبق فيدل راموس الذي قاد البلاد خلال فترة نادرة من النمو والسلام، الأحد عن 94 عاما حسبما اعلن مسؤولون كبار.

وتولى راموس الذي لقبه الفيليبينيون ب”إيدي” رئاسة البلاد بين عامي 1992 و1998.

وقالت تريكسي كروز أنجليس السكرتيرة الاعلامية للرئيس فرديناند ماركوس جونيور نجل الدكتاتور الراحل الذي تولى مهامه الشهر الماضي “ببالغ الحزن تبلغنا وفاة الرئيس السابق فيدل راموس”.

وأضافت “ترك وراءه إرثًا مميزًا (…) في التاريخ لمشاركته في التغييرات الكبرى في بلادنا كضابط عسكري ورئيس تنفيذي على حد سواء”.

ويتوقع أن تصدر أسرة فيدل راموس بيانا في وقت لاحق الأحد، ولم يتم الاعلان بعد عن سبب الوفاة.

وقدم وفد الاتحاد الأوروبي لدى الفيليبين التعازي واصفا الراحل بأنه “رجل دولة مخلص” و”ركن من أركان الديموقراطية”.

كان فيدل راموس أول بروتستانتي يتولى الرئاسة في هذا البلد ذات الغالبية الكاثوليكية رغم معارضة بعض أعضاء الكنيسة.

المصدر
أ ف ب
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31 يوليو، 2022
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