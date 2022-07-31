روبيان كويتي

“اتحاد الصيادين” يعلن السماح بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من غد

31 يوليو، 2022
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أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان السماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من يوم غد الاثنين بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وأوضح الصويان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن قرار السماح جاء بعد صدور قرار من هيئة الزراعة يسمح لسفن الصيد المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأضاف أن موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية سيبدأ في الأول من سبتمبر المقبل لأصحاب تراخيص الجر الخلفي وبمواصفات (الكوفة) صديقة البيئة.

المصدر
كونا
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31 يوليو، 2022
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