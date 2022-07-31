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“الإمارات”: تسجيل 1164 إصابة جديدة بكورونا و1394 حالة شفاء

31 يوليو، 2022
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 1164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بعد إجراء 227 ألف فحص جديد.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة حتى الآن 991564 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 1394 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 970753 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة تداعيات الإصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 2335 حالة.

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31 يوليو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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