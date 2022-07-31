ملك المغرب محمد السادس

الملك المغربي: نتطلع إلى الرئاسة الجزائرية للعمل على إقامة علاقات طبيعية بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية

31 يوليو، 2022
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قال ملك المغرب محمد السادس إنه يتطلع إلى الرئاسة الجزائرية للعمل على إقامة علاقات طبيعية بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية.

ودعا الملك المغربي في خطابه بمناسبة عيد العرش المغاربة لاحترام الأخوة الجزائرية، مشيرا إلى أن ما يقال بشأن العلاقات مع الجزائر يحز في النفس.

وأضاف لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية إلا بتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد.

ودعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة في المغرب.

المصدر
الجزيرة
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31 يوليو، 2022
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