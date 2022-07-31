الاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه إزاء استمرار الاحتجاجات في بغداد

الاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه إزاء استمرار الاحتجاجات في بغداد

اعرب الاتحاد الاوروبي اليوم الاحد عن قلقه ازاء استمرار الاحتجاجات المستمرة و”التصعيد المحتمل” في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي في بيان “ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف”.

كما دعا البيان القوى السياسية إلى حل القضايا من خلال “حوار سياسي بناء ضمن الإطار الدستوري”.

وأكد أن “الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية .. يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة”.

واقتحم متظاهرون تابعون (للتيار الصدري) مجلس النواب العراقي يوم امس السبت وللمرة الثانية في اقل من اسبوع رفضا لمساعي (الإطار التنسيقي) في تشكيل الحكومة الأمر الذي دفع (الإطار) إلى الدعوة لمظاهرة مضادة.