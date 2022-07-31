الداخلية: مديرية أمن محافظة الأحمدي تنفذ حملة أمنية على البقالات المتنقلة في نطاق المحافظة

الداخلية: مديرية أمن محافظة الأحمدي تنفذ حملة أمنية على البقالات المتنقلة في نطاق المحافظة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارد الداخلية أنه وضمن جهود قطاع الأمن العام في متابعة الحالة الأمنية ومحاربة الظواهر السلبية، وفرض الأمن وتطبيق القانون وضبط المخالفين.

قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بالتنسيق والتعاومن مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت، بحملة أمنية مكثفة على البقالات المتنقلة وعربات المأكولات السريعة المنتشرة في بعض مناطق المحافظة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (106) بقالة ومخالف، وتحرير المخالفات بحقهم من قبل مفتشي البلدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة أن قطاع الأمن العام مستمر في حملاته الأمنية من خلال انتشار الدوريات في جميع محافظات البلاد، من أجل تحقيق منظومة أمنية متكاملة، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.