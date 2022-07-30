الداخلية: تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية حتى 20 أغسطس

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناءً على توجيهات وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبمتابعة واشراف من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس.

تمديد فترة التسجيل وتقديم طلبات الالتحاق للراغبين بالالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية «كلية الشرطة – معهدالشرطة – معهد الشرطة النسائية» لمدة أسبوعين إضافيين على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بتاريخ 20 أغسطس 2022، تم فتح جميع التخصصات الجامعية أمام الراغبين بالالتحاق من حملة الشهادات الجامعية بدورة الطلبة ضباط الاختصاص دفعة «31».

توحيد معدلات ونسب القبول بين الكليات العسكرية والأمنية على أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة او مايعادلها بنسبة 65% للقسم العلمي ونسبة 70% للقسم الأدبي لطلبة الضباط الدفعة «47» وأن لا يقل عن تقدير جيد لجميع التخصصات لدورة ضباط الاختصاص دفعة «31» بالإضافة الى الغاء شرط المضي على الشهادة الدراسية مدة «عامين دراسيين» من دورة طلبة الضباط الدفعة «47» ودورة ضباط الاختصاص دفعة «31».

علماً بأن التسجيل متاح من خلال تطبيق «سهل» أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وتوضح الإدارة بأنه في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عن طريق الأرقام التالية على تطبيق الواتس آب: 55805132- 97272951 – 97272950 ويمكن الاتصال على الرقم «66906653» لمعهد الشرطة النسائية.