رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى “الحوار” وعدم الانجرار إلى “التصادم” لوقف “الفتنة”

رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى “الحوار” وعدم الانجرار إلى “التصادم” لوقف “الفتنة”

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكتل السياسية في بلاده اليوم السبت إلى “الحوار والتفاهم” وعدم الانجرار إلى “التصادم” ووقف “الفتنة” على خلفية تأزم الموقفين السياسي والأمني في بلاده إثر اقتحام أتباع (للتيار الصدري) مقر مجلس النواب.

وقال الكاظمي في كلمة بثها مكتبه الإعلامي إنه “لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء ويجب التحلي بروح وطنية عالية وجامعة فألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي”.

كما دعا الجميع إلى “التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم” فيما حث المواطنين العراقيين على “عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة”.

وأضاف أنه “يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع”.

ورأى أن الظرف الراهن في بلاده “صعب جدا” وأن على الجميع “التعاون والتكاتف حتى لا تدفع الأمور إلى الهاوية” على حد وصفه داعيا إلى “تحكيم العقول والضمائر والوجدان”.

وأشار إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية بما فيها الأحزاب والطبقة السياسية والقوى الاجتماعية وسائر المؤثرين وأن عليهم أن يتصرفوا وفق “قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق”.

وأكد الكاظمي استعداده “لفعل أي شيء من أجل العراق ودون تردد” مشيرا إلى أن “المعضلة سياسية وحلها سياسي والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين”.

واختتم الكاظمي كلمته بالقول إن في العراق “ما يكفي من العقلاء” محذرا من استمرار “التشنج السياسي حتى لا تنفجر ألغام” سعت حكومته طوال العامين الماضيين إلى “تفكيكها بهدوء” على حد وصفه.

واقتحم متظاهرون تابعون (للتيار الصدري) مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم رفضا لمساعي (الإطار التنسيقي) في تشكيل الحكومة الأمر الذي دفع (الإطار) إلى الدعوة لمظاهرة مضادة.