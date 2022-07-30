كوريا الشمالية لم تُسجّل أي إصابة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ ظهور الوباء

كوريا الشمالية لم تُسجّل أي إصابة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ ظهور الوباء

لم تُسجّل كوريا الشمالية أي إصابة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في أيار/مايو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت.

وأكّدت الوكالة “عدم التبليغ عن أي مصاب جديد بـ+حمى+” خلال 24 ساعة منذ مساء الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت البلاد في إحصاء الإصابات بكوفيد-19 في أيار/مايو.

وتستخدم السلطات الكورية الشمالية مصطلح الإصابة بـ”حمّى” للإشارة إلى المصابين بكوفيد-19، بسبب نقص في فحوص الكشف عن المرض بحسب البعض.

وسجّلت كوريا الشمالية نحو 4,8 ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ نهاية نيسان/أبريل، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية التي أشارت إلى أن “99,994%” من المصابين شُفيوا تمامًا و204 مرضى فقط يخضعون للعلاج.

أعلنت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 على أراضيها في 12 أيار/مايو وفعّلت “أقصى نظام للوقاية من الجائحة في حالات الطوارئ”، مع إشراف الزعيم كيم جونغ أون نفسه على استجابة الحكومة.

وفي نهاية أيار/مايو، أشارت وكالة الأنباء المركزية الحكومية إلى إحراز “تقدم” في تشخيص وعلاج المرضى بكوفيد-19، لكن الخبراء شككوا في هذا الادعاء بالاستناد إلى فشل البنى التحتية الصحية في البلاد وعدم تلقي السكان لقاح مضاد لكوفيد-19.

ولطالما تباهت كوريا الشمالية، إحدى أوائل دول العالم التي أغلقت حدودها في كانون الثاني/يناير 2020 بعد ظهور كوفيد-19 في الصين المجاورة، بقدرتها على إبقاء الفيروس بعيدًا.

وصنف النظام الصحي الكوري الشمالي في المرتبة 193 من أصل 195 دولة في دراسة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية العام الماضي.

وتفتقر مستشفيات كوريا الشمالية إلى التجهيزات وتضمّ عددًا قليلًا من وحدات العناية المركّزة.

وبحسب الخبراء، لا تمتلك كوريا الشمالية أي علاج لكوفيد-19 أو أي قدرات لإجراء اختبارات كوفيد-19 على نطاق واسع.

ولم تلقح كوريا الشمالية أيا من سكانها ضد كوفيد-19 إذ رفضت عرضا من منظمة الصحة العالمية لتقديم لقاحات.