رئيس مجلس الوزراء الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من وزير الداخلية والبلديات اللبناني للتهنئة بتعيينه وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

30 يوليو، 2022
0 39 أقل من دقيقة

تلقى معالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بسام المولوي أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد معاليه متانة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة مشيرا الى حرص البلدين الشقيقين لدفعها إلى آفاق أرحب ومجددا التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم للبنان في مختلف المجالات.

المصدر
كونا
الوسوم
30 يوليو، 2022
0 39 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط عدد من الاشخاص ظهروا بمقطع فيديو لمشاجرة بأحد المجمعات التجارية

30 يوليو، 2022

سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة قرب طهران

30 يوليو، 2022

سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة بإمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة

30 يوليو، 2022

الأرصاد الجوية: طقس البلاد يشهد كتلة هوائية حارة ورطبة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة

30 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى