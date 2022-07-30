سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة بإمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة طهران وما أسفرت عنه من سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث معالي فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.