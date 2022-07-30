مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: طقس البلاد يشهد كتلة هوائية حارة ورطبة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة

30 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم السبت إن أجواء الكويت لا تزال متأثرة بكتلة هوائية حارة ورطبة مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالرطوبة خاصة على المناطق الساحلية والقريبة منها.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه بناء على ذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بفرص أمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق ونشاط في الرياح المصاحبة للسحب الركامية.

وتوقع القراوي أن تزداد فرص الأمطار تدريجيا يوم غد الأحد وتمتد على فترات متقطعة حتى صباح بعد غد الاثنين مصحوبة بفرص لتكون الضباب الخفيف خلال الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

المصدر
كونا
الوسوم
30 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع يوجه برفع سن التسجيل لحملة الشهادة الجامعية بكلية علي الصباح العسكرية إلى 30 عاماً

30 يوليو، 2022

التجارة تغلق مكتبين لاستقدام العمالة المنزلية لعدم التزامهما بسعر الاستقدام المحدد من قبل الوزارة

30 يوليو، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة لملك المغرب بالذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش

30 يوليو، 2022

الخارجية الماليزية: دولة الكويت شريك مهم في قطاع الاستكشافات البترولية

29 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى