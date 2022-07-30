وزير الدفاع يوجه برفع سن التسجيل لحملة الشهادة الجامعية بكلية علي الصباح العسكرية إلى 30 عاماً

ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إفساح المجال أمام الشباب الكويتي لخدمة وطنه، كونهم أحد ركائز العمل والبناء والنهضة لمستقبل الكويت، وبمباركة ودعم مباشر من قبل معالي الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الجهات المختصة في وزارة الدفاع إلى العمل على رفع سن التسجيل أمام الراغبين بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية (كطلبة ضباط) من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في كلية علي الصباح العسكرية ليصبح 30 عاما بدلا من 28 عاما.

كما وجه الوزير الجهات المختصة في وزارة الداخلية إلى العمل على فتح التسجيل أمام جميع التخصصات الجامعية للراغبين بالالتحاق في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع تعديل الحد الأدنى لقدير حملة المؤهل الجامعي بالاضافة إلى تعديل نسب قبول حملة الشهادة الثانوية العامة، بحيث تكون موحدة مع ماهو معمول به في كلية علي الصباح العسكرية، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة في سياسة وشروط القول بالكليات العسكرية والأمنية في البلاد، مع مراعاة عدم الإخلال أو التعارض لهذه التعديلات مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في هذا الشأن، مع التأكيد على إعتمادنظام القرعة لتحديد المقبولين من المتقدمين في حال تأكد زيادة عدد المجتازين لشروط القبول عن العدد المطلوب.

وتأتي هذه الخطوة مراعاة للظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا، وما نتج عنها من قيود حالت دون قبول أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشبخ طلال خالد الأحمد الصباح أن يوفق المولى عز وجل أبناء الوطن إلى العمل على استكمال مسيرة العطاء والتضحية والفداء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.