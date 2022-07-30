المكتب الثقافي الكويتي بالأردن: فتح باب التسجيل في الجامعات الأردنية اعتبارا من 1 اغسطس

أعلن رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالأردن الدكتور حمود القشعان فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للطلبة والطالبات الكويتيين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل اعتبارا من 1 أغسطس ولغاية 15 سبتمبر.

وقال القشعان في تصريح لـ(كونا) إن الجامعات الأردنية سترفض أي طلب بعد الفترة المقررة مؤكدا امكانية اتمام كافة الإجراءات الخاصة بشروط القبول عن طريق (الأونلاين) عبر الموقع الإلكتروني للمكتب ثم ارسالها مع المناديب المعتمدين دون الحاجة للحضور الشخصي قبل فترة بدء الدراسة والمتوقع في ال10 من اكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المكتب الثقافي توصل الى اتفاق مع الجامعات الأردنية على أن لا يقوم الطالب بدفع كامل الرسوم الدراسية الا بعد تاريخ 15 سبتمبر خلافا للسنوات السابقة والتي كانت الجامعات تشترط استلام الرسوم مع ورقة القبول.

وأضاف القشعان أن الرسوم تبلغ 23 دينار كويتي إضافة إلى رسوم التصديقات واتعاب مخلصي المعاملة من المندوبين والتي تعادل 40 دينار كويتي.

وأوضح أن المكتب الثقافي الكويتي بالأردن على اتم الاستعداد للرد على كافة الاستفسارات عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.