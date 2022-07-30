سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة لملك المغرب بالذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة المغربية الشقيقة متمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش راجيا سموه لجلالته وافر الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من الرقي والنماء.

بعث معالي فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.