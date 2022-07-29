دمار كبير خلفته السيول قرب طهرا

إيران: ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 34 شخصا

29 يوليو، 2022
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أعلنت السلطات المحلية الإيرانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مساحات شاسعة من البلاد أخيرا إلى 34 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور القول إن “34 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن جراء السيول التي اجتاحت محافظات عدة في البلاد فيما بلغ عدد المفقودين 20 شخصا”.

وأضاف ولي بور أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية مشيرا إلى أن 62 مدينة في 17 محافظة تعرضت للسيول منها العاصمة طهران.

من جهة أخرى أعلن محافظ طهران محسن منصوري أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 شخصا جراء السيول التي ضربت منطقة (فيروز كوه) شرق العاصمة أمس الخميس.

وكانت منطقة (إمام زادة داوود) الجبلية (شمال غرب) العاصمة طهران تعرضت لسيول راح ضحيتها ثمانية أشخاص في حين كان 18 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر
كونا
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29 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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