وزير الخارجية الأمريكي يقول إنه أجرى “محادثة صريحة ومباشرة” مع نظيره الروسي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة عن أنه أجرى مكالمة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف جرت خلالها “محادثة صريحة ومباشرة” بشأن ثلاث نقاط.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إن تلك النقاط تتعلق باقتراح لاسترداد الأمريكيين المعتقلين في روسيا واتفاق إخراج الحبوب من أوكرانيا ورد واشنطن على خطط محتملة لموسكو لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية.

وعقد بلينكن المؤتمر الصحفي عقب استضافته بالاشتراك مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الاجتماع الوزاري الافتتاحي للجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية – اليابانية بحضور وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هاغويدا كويشي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “لقد ضغطت على الكرملين لقبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن بول ويلان وبريتني غرينر” المعتقلين لدى السلطات الروسية.

وفيما يتعلق بتسهيل إخراج الحبوب من أوكرانيا قال بلينكن “أكدت أن العالم يتوقع من روسيا أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مع أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن شحنات الحبوب من أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “سفيرتنا لدى أوكرانيا (بريجيت) برينك كانت في (مرفأ) أوديسا هذا الصباح وأكدت أن السفن محملة وجاهزة للانطلاق” مشددا على أنه “من المهم والحيوي أن تفي روسيا بالالتزامات التي قطعتها أمام العالم”.

وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى “تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن”.

وفيما يتعلق باحتمال وجود خطط روسية لضم أراض أوكرانية شدد بلينكن على أنه أوضح لنظيره الروسي أنه “لن يتم قبول هذه الخطط أبدا” مؤكدا أن “العالم لن يعترف بالضم”.

وتابع “سنفرض تكاليف إضافية كبيرة على روسيا إذا مضت قدما في خططها”.

كما تعهد بمواصلة “الوقوف مع أوكرانيا ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها وفرض تكاليف على روسيا حتى تنهي عدوانها” بالإضافة إلى مواصلة “التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء بما في ذلك عن كثب مع اليابان لدعم أوكرانيا ومحاسبة موسكو”.

وجدد استعداد واشنطن “للعمل مع أوكرانيا وغيرها لدعم أي جهود دبلوماسية هادفة لإنهاء الحرب والعدوان”.