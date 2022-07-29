الإمارات: العثور على 6 قتلى من جنسيات آسيوية جراء السيول

الإمارات: العثور على 6 قتلى من جنسيات آسيوية جراء السيول

كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الجمعة، آخر تطورات الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد.

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية الإماراتية، إنه تم العثور على 6 قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في البلاد، وجار البحث عن شخص مفقود، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة.

وأكد في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الداخلية الإماراتية عبر “تويتر” عودة ما يقرب من 80% من متضرري السيول في البلاد إلى منازلهم مرة أخرى.

وتابع: “الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء، فضلا عن عمليات الإيواء”.

وشهد عدد من مناطق دولة الإمارات، الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بدولة الإمارات.