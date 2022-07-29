الرئيس اللبناني يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية لتوفير الأمن الغذائي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة أهمية تضافر الجهود العربية لتوفير الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية للشعوب العربية.

جاء ذلك خلال استقبال عون وزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق بمناسبة مشاركتهم في اجتماع رباعي في بيروت انطلقت أعماله أمس الخميس وتختتم اليوم.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس عون أعرب عن أمله في إنجاز مذكرة تفاهم زراعية شاملة بالشقين النباتي والحيواني داعيا إلى ضرورة إطلاق (السوق العربية المشتركة) لتسهيل الاستيراد والتصدير بين الدول وتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء لتحقيق التكامل الغذائي لا سيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا.

وعقب اللقاء أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن في مؤتمر صحفي قدرة العرب على تذليل العقبات البينية مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر لهذا الاجتماع الرباعي في ال14 من سبتمبر المقبل في العاصمة السورية (دمشق). وأعرب الحاج حسن عن أمله في أن تنضم إلى هذا الرباعي “دول شقيقة أخرى” لتعزيز الأمن الغذائي العربي من جهة ولتسهيل الاستيراد والتصدير وحركة الترانزيت بين الدول العربية من جهة ثانية.

من ناحيته لفت وزير الزراعة السوري محمد حسن قطنا إلى إمكانية إيجاد تكامل بالإنتاج الزراعي بين الدول الأربع من حيث التسويق والإنتاج والتصنيع مبينا أنه تم الاتفاق على وضع لوائح موحدة لإدارة المحصول وتسويقه ووضع رزنامة زراعية بين هذه الدول تستطيع من خلالها تنظيم عمليات التسويق والتبادل التجاري.

أما وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي فرأى أن الاجتماع الرباعي “فرصة جيدة لزيادة آفاق التعاون الزراعي وتقليص (الروتين) الحاصل في التبادل التجاري على أمل أن تنضم بقية الدول العربية الى هذا التحالف الرباعي”.

بدوره أعرب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أيضا عن أمله في أن يتم توسيع هذا التجمع وانضمام المزيد من “الاشقاء العرب” وذلك لمصلحة المزارعين والمواطنين.

وكانت أعمال الاجتماع الوزاري الرباعي انطلقت أمس وتم خلاله بحث سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي بين الدول الأربع وتبسيط إجراءات تسجيل الإنتاج المحلي من الاسمدة والادوية والبذور واللقاحات البيطرية وكل ما يتعلق بمدخلات الانتاج الزراعي والحيواني بينها إلى جانب غيرها من القضايا المرتبطة بالزراعة.