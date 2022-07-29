طائرة ميغ-21

مقتل طيارين في تحطم طائرة ميغ في الهند

29 يوليو، 2022
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لقي طياران حتفهما في الهند بعد تحطم طائرة مقاتلة تعود إلى الحقبة السوفياتية خلال طلعة تدريبية، حسبما أفاد سلاح الجو، مما عزز مخاوف السلامة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة «ميغ -21» سقطت مساء الخميس في صحراء ولاية راجاستان الغربية بالقرب من مدينة بارمر.

والحادث هو السادس الذي تمنى به طائرة «ميغ – 21» منذ يناير 2021، مع مقتل خمسة طيارين.

وقالت القوات الجوية الهندية إن طائرة التدريب تعرضت لحادث وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب تحطمها.

وأظهرت لقطات إعلامية محلية حطاماً مشتعلاً منتشراً على مساحة كبيرة. وقال وزير الدفاع راجناث سينغ إنه «يشعر بحزن عميق» لمقتل الطيارين.

دخلت طائرات «ميغ -21» في الخدمة في الهند لأول مرة في الستينيات وشكلت لعقود العمود الفقري للقوات الجوية. ولكن إثر العديد من حوادث التحطم في العقود الماضية صارت هذه الطائرات تُسمى «التوابيت الطائرة» بسبب سجلها السيئ.

تستثمر الهند مليارات الدولارات في تحديث قواتها الجوية وذلك على خلفية المنافسة الممتدة لعقود مع باكستان وزيادة التوتر مع الصين.

اشترت الهند عشرات الطائرات المقاتلة الفرنسية من طراز رافال، وبدأت عمليات التسليم في عام 2020.

المصدر
أ ف ب
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29 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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