الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزي أثناء لقائه سفير الكويت في ماليزيا

الخارجية الماليزية: دولة الكويت شريك مهم في قطاع الاستكشافات البترولية

29 يوليو، 2022
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قال الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية عمران محمد اليوم الجمعة إن دولة الكويت شريك مهم في قطاع الاستكشافات البترولية معربا عن تطلعه لتوسيع العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وأضاف محمد لدى استقباله سفير الكويت في ماليزيا الدكتور حمد بورحمه بمناسبة انتهاء فترة عمله أن هذه الشراكة تكمن في قطاع الاستكشافات البترولية عبر الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والشركة الماليزية العاملة في إنتاج الكهرباء والمياه في الكويت.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها السفير بورحمه خلال فترة عمله الدبلوماسي في خدمة ودعم وتوطيد العلاقات بين ماليزيا والكويت على المستوى الدبلوماسي والاستثماري مؤكدا أن الدولتين تربطهما علاقات صداقة تاريخية.

وكان مجلس السفراء العرب أقام في وقت سابق حفل توديع وتكريم للسفير بورحمه بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في ماليزيا حضره وكيل وزارة الخارجية الماليزية لشؤون غرب آسيا زهيري باهارم وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير اليمن الدكتور عادل باحميد.

المصدر
كونا
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29 يوليو، 2022
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