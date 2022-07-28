وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس خليفه الفريج

الكهرباء والماء: جاهزون للتعامل مع أي أعطال قد تحدث خلال تقلبات الطقس المتوقعة غدا

28 يوليو، 2022
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أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية جاهزية فرق الطوارئ التابعة للتعامل مع أي أعطال قد تحدث خلال تقلبات الطقس المتوقع أن تشهدها البلاد يوم غد الجمعة ويصاحبها هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف المهندس خليفة الفريج في تصريح صحفي اليوم الخميس إن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع بلاغات أعطال الكهرباء أو الماء الواردة إلى مركز الاتصالات الهاتفية الموحد رقم (152) أو عبر تطبيق الوزارة الخاص ببلاغات الأعطال (152 MEW).

وذكر الفريج أن الوزارة تعاملت منذ بداية فصل الصيف الجاري مع 12439 بلاغا بشأن أعطال الكهرباء و3570 بلاغا بشأن أعطال المياه داعيا إلى استخدام (التطبيق) للتيسير على الجمهور نظرا لسهولة تقديم البلاغات عبره ومن ثم إحالتها إلى فريق الطوارئ المختص.

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية توقعت أن تتأثر البلاد ابتداء من يوم غد بامتداد منخفض حراري يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة تتكاثر معها السحب المصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مع نشاط في حركة الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق.

المصدر
كونا
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28 يوليو، 2022
0 6 دقيقة واحدة

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