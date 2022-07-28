الشيخ أحمد النواف يتلقى اتصالا من الأمير تركي بن محمد آل سعود للتهنئة بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

تلقى معالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الكبيرة والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأكد معاليه أن العلاقات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قائمة على الوشائج الأخوية ومبنية على أسس تاريخية صلبة مبينا حرص قيادتي البلدين لدفعها إلى آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخويهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ورعاهم.