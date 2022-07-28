جامعة الكويت تختتم حملتها الإرشادية حول عملية القبول في الأفنيوز

اختتمت جامعة الكويت الحملة الإرشادية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام حول عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي 2022-2023 لإرشاد الطلبة والطالبات خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وكانت الحملة قد لاقت رواجاً واسعاً خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليو 2022 من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً في جناح جامعة الكويت في مجمع الأفنيوز (المرحلة الرابعة).

وحضر الختام مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وأمين عام الجامعة بالإنابة الأستاذ الدكتور محمد زينل، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتور مشعل الغربللي، وعميد شئون الطلبة بالوكالة الدكتور سلمان العنزي، ومدير مركز التدريب الهندسي والخريجين الدكتور دعيج الركيبي، والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي الأستاذ الدكتور خالد الهزاع.

من الفعالية

وشهد الجناح إقبالاً كثيفاً من الزوار، وتواجد مسئولو وممثلو إدارة العلاقات العامة والإعلام، إضافة إلى مسئولي عمادة شئون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل للإجابة عن جميع الاستفسارات بشكل مباشر وتقديم المعلومات المطلوبة.

وبدوره ذكر أمين عام الجامعة بالإنابة الأستاذ الدكتور محمد زينل أن هذه الحملة هي مبادرة فريدة من نوعها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة، والتعريف بجامعة الكويت وكلياتها والتخصصات التي تضمها، والتواصل مع الطلبة بشكل مباشر وأولياء أمورهم للإجابة عن أسئلتهم حول عملية القبول والتسجيل في كليات جامعة الكويت، واختتمت الحملة بنجاح منقطع النظير بجهود فريق جامعة الكويت الذي عمل على الهدف السامي وهو عودة الجامعة بالروح الجديدة وبسواعد الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن آراء أولياء الأمور والمجتمع كانت إيجابية ومتفائلة بخصوص هذه الحملة الإرشادية، وهي جزء من حملات أخرى تعتزم جامعة الكويت القيام بها.

من الفعالية

ومن ناحيته ذكر مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين الدكتور دعيج الركيبي أنه في نهاية حملة جامعة الكويت الموجهة للتعريف بالتخصصات وكيفية التسجيل بموقع الجامعة، نرحب بالطلبة للانضمام إلى هذا الصرح الأكاديمي العريق في مدينة صباح السالم الجامعية، حيث تقع جامعة الكويت التي تعادل مساحة 6 ملايين متر مربع، وتمتاز بجودة التعليم بـ 78 تخصصاً علميًّا، و36 تخصصاً أدبياً، و15 كلية، فضلاً عن كلية الدراسات العليا، وذلك في صرح أكاديمي واحد، إضافة إلى الأنشطة الطلابية الرياضية المختلفة والتواجد الطلابي المتميز، شاكراً جميع العاملين على هذه الحملة المنظمة التابعة لجامعة الكويت.

من الفعالية