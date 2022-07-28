الداخلية: ضبط شخص قام برمي (الأنقاض) بمحافظة الجهراء وجاري ابعاده عن البلاد

تفاعل قطاع الأمن العام واقطاع الأمن الجنائي مع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص برمي الأنقاض بمحافظة الجهراء، حيق تم ضبط احد الأشخاص واحالته إلى جهة الإختصاص تمهيدا لابعاده عن البلاد، وجاري ضبط باقي شركائه.

وتتقدم وزارة الداخلية بالشكر للمواطت على حسه الوطني الذي جسد مبدأ كل مواطن خفير وتناشد الإدارة الجميع التعاون مع الجهات الأمنية وضرورة إبلاغها عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية يتم رصدها بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ (112).