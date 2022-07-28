وزارة الداخلية تلقي القبض على شخص قام برمي الأنقاض في الجهراء

الداخلية: ضبط شخص قام برمي (الأنقاض) بمحافظة الجهراء وجاري ابعاده عن البلاد

28 يوليو، 2022
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تفاعل قطاع الأمن العام واقطاع الأمن الجنائي مع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص برمي الأنقاض بمحافظة الجهراء، حيق تم ضبط احد الأشخاص واحالته إلى جهة الإختصاص تمهيدا لابعاده عن البلاد، وجاري ضبط باقي شركائه.

وتتقدم وزارة الداخلية بالشكر للمواطت على حسه الوطني الذي جسد مبدأ كل مواطن خفير وتناشد الإدارة الجميع التعاون مع الجهات الأمنية وضرورة إبلاغها عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية يتم رصدها بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ (112).

المصدر
وزارة الداخلية
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28 يوليو، 2022
0 99 أقل من دقيقة

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