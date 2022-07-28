الموسى يوجه اللجنة التنفيذية لتداعيات الأمطار والسيول في وزارة الأشغال بالاستعداد التام لمواجهة التقلبات وسوء حالة الطقس

وجه وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى اللجنة التنفيذية لتداعيات الأمطار والسيول وكذلك القياديين في وزارة الاشغال بالاستعداد التام لمواجهة أي تقلبات قد تحدث في الحالة الجوية وسوء الطقس.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة إن الوزير الموسى وجه القياديين في الوزارة بإرسال فرق الصيانة للكشف الدوري على المناطق التي تتكرر فيها تجمعات مياه الأمطار والغرق وإيجاد الحلول اللازمة لها، والتعاون مع جميع الوزارات الخدمية ووزارة النفط لحل هذه المشكلات.

ولفتت المصادر إلى أن فرق الصيانة بدأت فعليا بالكشف على المناطق التي يتكرر فيها هذه المشكلات.

هذا وقد نصحت مصادر في وزارة الاشغال المواطنين والوافدين بأن رمي المخلفات في المناهيل يؤدي الى انسدادها، وان اغلاق فتحات تصريف مياه الامطار يؤدي الى منع عبور المياه الى المناهيل، كما ان المخلفات التي تنتج عن قص الاشجار ومخلفات البناء وكذلك المخلفات الاخرى يجب وضعها في الحاويات المخصصة لها حتى يتمكن عمال النظافة من ازالتها من الشوارع وان القائها في الشوارع يتسبب في انسداد فتحات تصريف المياه مما يتسبب في حدوث تجمعات مياه الامطار.