وزارة الداخلية

“الداخلية” تدعو مستخدمي الطرق ومرتادي البحر لتوخي الحذر لعدم استقرار حالة الطقس واحتمال هطول الأمطار الأيام المقبلة

28 يوليو، 2022
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دعت وزارة الداخلية اليوم الخميس مستخدمي الطرق ومرتادي البحر الى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس إلى جانب تحذيرات ادارة الأرصاد الجوية باحتمال هطول الامطار خلال الايام المقبلة.

كما أهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالجميع إلى عدم التردد والاتصال على هاتف الطوارئ (112) عند مواجهة أي حالة طارئة وأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية مناشدة رواد البحر الى عدم التردد بالاتصال على عمليات خفر السواحل (1880888).

وأكدت أن الادارة العامة للدفاع المدني تراقب حالة الطقس وفقا لمؤشرات خبراء إدارة الأرصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني مشيرة إلى أنها رفعت مستوى التنسيق مع جهات الحماية المدنية العسكرية التابعة للجنة الدفاع المدني كما رفعت جاهزية فرق الطوارئ ونشرها تحسبا لاي طارئ.

المصدر
كونا
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28 يوليو، 2022
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