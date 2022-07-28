سامسونغ تسجّل زيادة في ربحها في الفصل الثاني بفضل أرباح قياسية من أشباه الموصلات

سامسونغ تسجّل زيادة في ربحها في الفصل الثاني بفضل أرباح قياسية من أشباه الموصلات

أعلنت مجموعة “سامسونغ إلكترونيكس” الكورية الجنوبية العملاقة الخميس ارتفاع ربحها التشغيلي بنسبة 12,2% على أساس سنوي في الفصل الثاني من العام الحالي، بعدما سجّلت الشركة أرباحًا قياسية من فرعها لأشباه الموصلات.

وقالت المجموعة في بيان إن قطاع أشباه الموصلات “حقق ربحًا فصليًا قياسيًا” مشيرةً إلى أنها زادت إنتاجها ووسّعت قائمة منتجاتها في آنٍ معًا.

في حزيران/يونيو، أصبحت “سامسونغ إلكترونيكس” أول شركة مصنّعة في العالم تنتج رقائق متقدمة بتقنية 3 نانومتر، في مسعى لمعادلة شركة TSMC التايوانية في السباق إلى تصنيع القطع الأكثر تقدّمًا، وتجاوزها على المدى الطويل.

بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، بلغ الربح التشغيلي لسامسونغ 14100 مليار وون (10,6 مليار يورو) مع تسجيل زيادة في رقم المبيعات بنسبة 21,3% وقد بلغ 77200 مليار وون، بحسب البيان.

وبلغ الربح الصافي 10950 مليار وون، في زيادة بنسبة 15,9% على أساس سنوي.