القوى العاملة: حريصون على حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مبارك الجافور اليوم الخميس حرص دولة الكويت على حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة الحماية لهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للجافور وهو أيضا عضو اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ودعا الجافور الى ضرورة تضافر الجهود المجتمعية لردع هذه الجريمة ذات الطابع العالمي إذ صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 باعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأضاف أن اعتماد نظام (الإحالة الوطنية) اسهم بشكل فاعل في تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ومن ثم التحقيق والمقاضاة مؤكدا ان تقديم الحماية والمساعدة لهؤلاء الاشخاص جاء وفق معايير دولية معمول بها.

يذكر أن دولة الكويت شكلت لجنة وطنية معنية بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (261) عام 2018 تضم في عضويتها الجهات الحكومية ذات الصلة على ضوء أحكام القانون رقم (91) لسنة 2013.

كما تم إنشاء ادارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2015 تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية وتعمل على تطبيق نص القانون وكذلك استحداث نيابة متخصصة في هذه القضايا.