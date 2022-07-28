رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد

استقبل معالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح حيث قدم له أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد.

ونقل معالي رئيس مجلس الوزراء في كلمة له أمام السفراء الجدد تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بمناسبة شرف اختيارهم لتمثيل الكويت في الدول المعتمدين لديها داعيا المولى أن يوفقهم ويسدد على طريق الخير والنجاح عملهم.

وقال مخاطبا السفراء “إن انطلاقتكم الجديدة كسفراء للكويت في دولكم التي اعتمدتم فيها تمثل استمرارية لتاريخ طويل للدبلوماسية الكويتية الفريدة والتي بعد توفيق الله وتوجيهات القيادة السياسية حققت فيها دولة الكويت مكانة اقليمية ودولية عكست ثقة المجتمع الدولي واحترامه للكويت بشهادة جميع الدول الشقيقة والصديقة”.

وأضاف “أوصيكم خيرا بالمواطنين في الدول التي شرفتم بتمثيل الكويت فيها من خلال فتح قنوات اتصال رسمية تلبي كافة احتياجاتهم ولوازمهم وتسهل عليهم أمورهم وتعمل على تذليل أية معوقات تواجههم أثناء سفرهم”.

وأكد أهمية المحافظة على المصداقية الدولية التي اكتسبتها دولة الكويت في نهجها السياسي على مر السنين وعلى النزاهة والمكانة المرموقة التي انتهجتها وزارة الخارجية في عملها.

وأوضح ان عملية النقل هذه بين رؤساء البعثات الدبلوماسية تعد الأكبر في وزارة الخارجية مبينا انها تمت وفق معايير وأسس تضمن استمرارية وحيوية الدبلوماسية الكويتية.

من جهته قال معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اللقاء ان السفراء الجدد تشرفوا أمس بأداء القسم الدستوري أمام سمو ولي العهد حفظه الله والاستماع الى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التي نقلها سموه إضافة الى توجيهاته حفظه الله وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين ورعاية مصالحهم والذود عنها مؤكدا ان هذه التوجيهات تعد نبراسا لعمل السفراء في الخارج سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران.