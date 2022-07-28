وزارة المواصلات

المواصلات: تحصيل نحو 46 مليون دينار من حملة إيرادات الخدمات

28 يوليو، 2022
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أعلنت وزارة المواصلات أن حملة تحصيل مستحقات إيرادات الخدمات التي تقدمها لدى الغير أسفرت منذ بدايتها عن تحصيل مبلغ وقدره نحو 46.397 مليون دينار كويتي (نحو 150 مليون دولار أمريكي).

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الزيد في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الحملة التي انطلقت منذ عام تقريبا مستمرة لحين تحقيق أهدافها بتحصيل كل مستحقات الوزارة المالية لدى الشركات والمؤسسات والأفراد.

وأضاف الزيد أن الخدمات التي تم تحصيل مبالغها هي (الهاتف – الفايبر -البرقية – النطاق – المسار – إنترنت الألياف الضوئية – المساحة – خط 800 – هوائي – Leased Line – خط آي.إس.دي.إن).

ودعا جميع المستفيدين إلى سرعة سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم تلافيا لقطع الخدمات المقدمة أو استرجاع الخدمة التي تم قطعها مؤكدا انه في حال عدم السداد ستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها المالية.

المصدر
كونا
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28 يوليو، 2022
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