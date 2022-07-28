بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 25.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 25.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 7ر25 نقطة ليبلغ مستوى 90ر7716 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر333 مليون سهم عبر 12560 صفقة نقدية بقيمة 7ر71 مليون دينار (نحو 6ر236 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5875 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة عبر تداول 4ر235 مليون سهم من خلال 6643 صفقة نقدية بقيمة 9ر25 مليون دينار (نحو 4ر85 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر35 نقطة ليبلغ مستوى 03ر8603 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في المئة عبر تداول 4ر98 مليون سهم في 5917 صفقة بقيمة 7ر45 مليون دينار (نحو 8ر150 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر22 نقطة ليبلغ مستوى 02ر6192 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة عبر تداول 4ر222 مليون سهم من خلال 5655 صفقة نقدية بقيمة 6ر24 مليون دينار (نحو 18ر81 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(أجيال) و(حيات كوم) و(صكوك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي اف اتش) و(وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (قيوين أ) و(وربة كبيتل) و(تمدين أ) و(رمال) الأكثر انخفاضا.