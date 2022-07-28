الصحة: اطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم بالتزامن مع الذكرى ال32 للغزو العراقي الغاشم

أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان اطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم (معا للأبد سور للوطن) الثلاثاء المقبل بالتزامن مع الذكرى ال32 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

وقالت الرضوان في تصريح صحفي اليوم الخميس إنه سيتم استقبال المتبرعين في بنك الدم بالجابرية وجميع مراكز التبرع التابعة للادارة من الساعة 8 صباحا حتى ال 8 مساء حيث سيتم توزيع الهدايا التذكارية على المتبرعين.

وذكرت أن هذه الحملة تأتي للسنة السابعة على التوالي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم ووزارات الدولة بمشاركة الجهات ذات المسؤولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي.

وأضافت أن هذه الشراكة تأتي ترسيخا لمفهوم العمل الإنساني والتطوعي وتعزيز التكافل الاجتماعي ونشر ثقافة التبرع مبينة أن الحملات السابقة لاقت نجاحا بزيادة عدد المتبرعين اذ تم جمع 359 كيس دم في عام 2021.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى “التعبير عن حبهم للكويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خلال التبرع بالدم لتكن هدية من القلب إلى القلب وللتذكير ببطولات شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم فداء لدولتنا الحبيبة الكويت”.

ولفتت إلى ان الحاجة للدم مستمرة بلا انقطاع وذلك لمساعدة جميع المرضى المحتاجين حيث ان “الدم عصب الحياة وقطرة دم قد تنقذ بها حياة”.