“الداخلية” تعقد اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات تأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة خلال شهر محرم

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أبور عبداللطيف البرجس اليوم الخميس الموافق 2022/07/28 اجتماعا أمنيا وذلك لبحث الإجراءات الأمنية والمرورية والوقائية لتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة خلال شهر محرم.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على جهودهم المتواصلة في ترسيخ ركائز الأمن والأمان، معربا عن تمنياته لهم بالنجاح كالعهد بهم دائما في تطبيق الخطط والإجراءات الخاصة بتأمين الحسينيات خلال شهر محرم.

واستمع الفريق البرجس إلى شرح مفصل عن الاستعدادات الأمنية والمرورية والإدارية الخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر محرم وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومة والأهلية والمجتمعية التي تشارك قطاعات وزارة الداخلية في عملية التأمين.

وشدد الفريق البرجس على أنه لا مجال للاخطاء والتجاوزات بل التزام كامل بالقانون وتطبيقه على الجميع دون تهاون وجاهزية دائمة والحرص على اليقظة والانتباه والتنسيق والتعاون الفوري مع الجهات المعنية.

مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والإبلاغ عن اي ملاحظات أمنية للقياديين المشرفين على عملية الـامين أو على هاتف الطوارئ (112).

واكد الفريق البرجس على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية والإدارية لأداء الشعائر الدينية بكل يسر وسهولة، معربا عن تقديره البالغ لأصحاب الحسينيات لتعاونهم وتفهمهم طبيعة الإجراءات الأمنية وتأييدهم الكامل ومساندتهم لها.

وأعرب الفريق البرجس عن ارتياحه لاستعدادات جميع الجهات الحكومية المعنية والتي بدأت قبل وقت كاف، مبديا عددا من الملاحظات والتوجيهات استكمالا لما استمع إليه من عرض التقارير والخطط التفصيلية.

وفي الختام أثنى وكيل وزارة الداخلية على خطط أنبائه وإخوانه رجال المؤسسة الأمنية لما يبذلونه من جهد وتفان في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مطالبا الجميع بالتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على سلامتهم.