وسط توترات مع واشنطن وسيول.. كوريا الشمالية تهدد بـ”النووي”

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حذر من استعداده لاستخدام أسلحته النووية في صراعات عسكرية محتملة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك في الوقت الذي أطلق فيه كيم العنان لخطابه الناري ضد المنافسين الذين يقول إنهم يدفعون شبه الجزيرة الكورية على شفا الحرب.

كان من الواضح أن خطاب كيم أمام قدامى المحاربين في الذكرى 69 لنهاية الحرب الكورية 1950-1953، كان يهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية في الدولة الفقيرة وسط الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة.

في حين أن كيم هدد منافسيه بشكل متزايد بالأسلحة النووية، فمن غير المرجح أن يستخدمها أولا ضد الجيوش المتفوقة للولايات المتحدة وحلفائها، كما يقول المراقبون لـ” أسوشيتدبرس”.

وقال كيم في خطاب نقلته وكالة الأنباء المركزية، الأربعاء،”قواتنا المسلحة مستعدة تماما للرد على أي أزمة، كما أن رادع الحرب النووية لبلدنا مستعد أيضا لتعبئة قوتها المطلقة بإخلاص وبسرعة ووفقًا لمهمتها”، متهما الولايات المتحدة بـ”شيطنة” كوريا الشمالية.

وقال إن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تستهدف كوريا الشمالية تظهر “معايير مزدوجة” للولايات المتحدة، لأنها تصنف الأنشطة العسكرية الروتينية لكوريا الشمالية على أنها استفزازات أو تهديدات، في إشارة واضحة إلى تجاربها الصاروخية.

وزعم كيم أن حكومة كوريا الجنوبية الجديدة برئاسة يون سوك يول يقودها “مجانين المواجهة” و”رجال العصابات” الذين ذهبوا إلى أبعد من الحكومات المحافظة السابقة في كوريا الجنوبية.

ومنذ توليها المنصب في مايو، تحركت حكومة يون لتقوية تحالف سول العسكري مع الولايات المتحدة وتعزيز قدرتها على تحييد التهديدات النووية الكورية الشمالية بما في ذلك القدرة على شن ضربة استباقية.

وقال كيم: “الحديث عن عمل عسكري ضد أمتنا، التي تمتلك أسلحة مطلقة يخشونها أكثر من غيرهم، هو أمر غير معقول وخطير للغاية عمل انتحاري”، مضيفا “ستعاقب قوتنا القوية على الفور مثل هذه المحاولة الخطيرة وسيتم القضاء على حكومة يون سوك يول وجيشه”.