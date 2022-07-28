صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البيرو بالعيد الوطني

28 يوليو، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البيرو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه هللا ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث معالي فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزارا برقية مماثلة.

المصدر
كونا
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28 يوليو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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