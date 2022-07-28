بلدية الكويت

البلدية: 1160 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة خلال شهر يونيو الماضي

28 يوليو، 2022
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كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة ” 24727732 ” واتساب الشكاوى 1160 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر يونيو الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة والشكاوى قد تلقى 1160 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهمله وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات .

وأشارت إلى تلقي 243 شكوى تتعلق بمحافظة مبارك الكبير ، 229 شكوى لمحافظة الأحمدي، 224 شكوى تتعلق بمحافظة حولي إلى جانب تلقي 175 شكوى تتعلق بمحافظة العاصمة ، فضلا عن تلقي 155 شكوى لمحافظة الجهراء و134 شكوى لمحافظة الفروانية.

ولفتت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص

في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي النوبات الثلاثة ( أ،ب،ج) بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوي المتلقات ، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها .

المصدر
بيان صحفي
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28 يوليو، 2022
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