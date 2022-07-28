العقيد محمد بدر: قوة الإطفاء العام أنهت استعداداتها لتأمين الحسينيات

العقيد محمد بدر: قوة الإطفاء العام أنهت استعداداتها لتأمين الحسينيات

ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم ان قوة الإطفاء العام انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر محرم عبر تأمين الحسينيات في البلاد.

واوضح ان إدارة العمليات المركزية فعلت خطة لتوزيع نقاط والتي حددت 15 موقع بجميع المحافظات وذلك للتدخل السريع بالاضافة إلى رفع الجهوزية في جميع مراكز الإطفاء بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وبإشراف مباشر من نائبي رئيس قوة الإطفاء العام لقطاعي المكافحة والوقاية لسد جميع الثغرات المتعلقة في السلامة والوقاية من الحريق وتعزيز الأمن المجتمعي طوال هذه الفترة.

واضاف العقيد محمد بدر ان الخطة التي اعدتها قوة الإطفاء العام شملت عددا من الحولات التفتيشية المكثفة على جميع الحسينيات والتي تولت عملية التأكد من استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق ورفع التقارير الخاصة بها.

كما وزعت نقاط على 15 موقع ذو كثافة بعدد المرتادين للتدخل السريع في حالات الطوارئ وتم تزويد هذه النقاط بآليات وقوة عاملة.

وشدد العقيد محمد بدر على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق الإطفاء العام وتنفيذ تعليماتها.

وأشاد العقيد محمد بدر بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لجميع الاشتراطات والذين أبدوا تعاونا كبيرا لتطبيق الخطط المعدة لذلك.