وزير الخارجية الأمريكية يعلن أنه سيتحدث مع نظيره الروسي لأول مرة منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكية يعلن أنه سيتحدث مع نظيره الروسي لأول مرة منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية

اعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أنه ينوي التحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الأيام المقبلة وذلك لأول مرة منذ بدء روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي ان المحادثة المرتقبة مع لافروف ستتطرق لمجموعة من القضايا بينها الاتفاق الموقع مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا حول تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

وأضاف أنه سيناقش مع نظيره الروسي “الاقتراح الجوهري” الذي قدمته واشنطن إلى موسكو “قبل أسابيع” لمحاولة تأمين إطلاق سراح أميركيين اثنين محتجزين في روسيا.

وتابع قائلا أن المحادثات “لن تكون مفاوضات بشأن أوكرانيا” لكنه أشار إلى أنه سيحذر لافروف من أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يقبلوا ضم روسيا للأراضي الأوكرانية.

وتوقع بلينكن أن يقوم قادة موالون لروسيا في أوكرانيا بإجراء استفتاءات “زائفة” بهدف ضم أجزاء من أوكرانيا إلى روسيا واصفا الخطوة المحتملة بأنها “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة” مبينا انها “استفتاءات زائفة لإنتاج خيال بأن الناس في تلك الأماكن يريدون الانضمام إلى روسيا”.

وشدد على ان “أعضاء المجتمع الدولي الذين التزموا بدعم الميثاق والقانون الدولي يتحملون مسؤولية شجب هذه الخطط من قبل الحكومة الروسية والتوضيح أنهم لن يعترفوا أبدا بهذه الأعمال غير القانونية”.

وكان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي كشف الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لديها دليل “كبير” على أن روسيا تخطط لضم مزيد من الأراضي الأوكرانية معتبرا أن الخطوة “انتهاك مباشر” لسيادة أوكرانيا.